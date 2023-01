POL-PDLD: Roschbach - Geschwindigkeitsüberschreitung

Lingenfeld (ots) - In den frühen Abendstunden des Dienstags brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Lingenfeld ein. Im Zeitraum von 14:00 Uhr - 23:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter ...

