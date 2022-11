Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Tageswohnungseinbrüche

Verbandsgemeinde Puderbach (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag / frühen Donnerstagabend kam in der Wiesenstraße in Dernbach zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Täter hebelten jeweils die rückwärtige Terrassentür der Anwesen auf und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten.

An einer Tatörtlichkeit ist das Stehlgut bisher unbekannt, in dem anderen Anwesen entwendeten die Täter aus der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses Schmuck in einem Wert im unteren 4 - stelligen Bereich, sowie Bargeld im 3-stelligen Bereich.

In der Ringstraße in Döttesfeld hebelten bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 17:30 Uhr - 20:45 Uhr das rückwärtige Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses auf. Auch hier durchsuchten die Täter delikttypisch das Anwesen und entwendeten Bargeld im 3-stelligen Bereich, sowie Silberbesteck.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell