Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Buchholz (WW) (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Landesstraße 274 zwischen Oberscheid und Griesenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 53 - jährige Unfallverursacher geriet mit seinem PKW bei gerader Strecke auf die Gegenfahrspur. Es kam zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach Beendigung der polizeilichen Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten beim Wegfahren im Gegenverkehr ein PKW mit einer Beschädigung am Außenspiegel auf. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle entzogen. Hierbei ermittelten die Beamten, dass es sich bei dem Fahrer um den Unfallverursacher handelt. Zudem stand der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem Beschuldigten wurden anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

