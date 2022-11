Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Betrug via WhatsApp

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 10.11.2022 meldet gegen 20:45 Uhr der 61jährige Geschädigte, dass er merkwürdige Nachrichten per WhatsApp bekommen habe. Zunächst erhielt er auf sein Handy eine SMS von einer ihm unbekannten Person. In dieser gab sich die Person als Kind des Geschädigten aus und bat um Kontaktaufnahme über eine weitere Rufnummer. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach. Im Verlauf der Korrespondenz über WhatsApp gab der Täter an, dass er zwei Rechnungen bezahlen müsste und forderte einen Geldbetrag in Höhe von 2750EUR. Der Geschädigte war sich bewusst, dass dies eine Falle ist und überwies kein Geld.

