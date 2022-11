Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Enkeltrickbetrug - Pflegedienstmitarbeiter verhindert Schaden

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 10.11.22 meldet gegen 14:30 Uhr die Tochter der 84jährigen Geschädigten, dass die Mutter Opfer eines versuchten Enkeltrickbetruges wurde. Es rief zunächst eine männliche Person an, welche angab ein Staatsanwalt zu sein. Derzeit würde sich der Enkel in Gewahrsam befinden, da er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dabei sei eine schwangere Frau zu Schaden gekommen. Die Mutter des Enkelkindes befände sich auch schon vor Ort und würde von der Polizei vernommen werden. Die Geschädigte sollte sodann 10000 Euro bezahlen, damit der Enkelsohn frei kommt. Die Geschädigte gab an diesen Betrag zuhause zu haben. Daraufhin wurde nach mehr Geld verlangt. Nachdem die Geschädigte mitteilte, dass dies nicht möglich sei, wurde das Gespräch an eine Frau weitergegeben. Diese gab an, dass sie das Geld abholen würde. Die Geschädigte wird von einem Pflegedienst betreut. Als diese in die Wohnung kamen und das Telefongespräch mitbekamen, wurde sie durch den Anrufer direkt aufgefordert, das Gespräch zu beenden. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach. Danach kam es zu keinem weiteren Kontakt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell