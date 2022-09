Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt zwei verurteilte Betrüger fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Palma de Mallorca/Spanien stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochvormittag (28.09.2022) einen zur Fahndung ausgeschriebenen deutschen Staatsangehörigen fest. Der 22-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht. Diese hatte drei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen Betruges sowie der Beihilfe zum Betrug gegen den im Mai 2021 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen konnte der in Solingen lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Heimreise fort.

Am Donnerstagnachmittag nahmen die Bundespolizeibeamten einen weiteren Mann fest, nach dem gefahndet wurde. Gegen einen 56-jährigen türkischen Staatsangehörigen, welcher sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte, lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor. Im April dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im März 2021 Verurteilten ausgestellt. Die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro konnte der in Marl lebende Mann dank eines Bekannten begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen abwenden. Danach konnte er seine Heimreise fortsetzen.

