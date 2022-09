BPOL NRW: Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Duisburg (ots) - Im Duisburger Hauptbahnhof schlugen, traten und bespuckten am Mittwochabend (29. Dezember 2021), um 19.40 Uhr, sieben unbekannte, junge Männer zwei Reisende (20, 22). Die Geschädigten flüchteten in einen Zug und begaben sich nach Düsseldorf auf die Wache am Hauptbahnhof. Nun bittet die Bundespolizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt diese ...

