FW-E: Wohnungsbrand - zwei Personen gerettet

Essen-Ostviertel, Klosterstr., 27.07.2022, 15:20 Uhr (ots)

Um 15:20 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstr. gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss sichtbar. Zudem stand eine Person auf einem abseits des Brandgeschehens gelegenen Balkon. Umgehend wurde eine Menschenrettung sowie eine Brandbekämpfung eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde eine weitere Person in einem Dachgeschossfenster gesichtet. Beide Personen konnten mittels einer Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Des Weiteren machte sich die Mieterin der betroffenen Wohnung, welche diese bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen hatte, auf sich aufmerksam und wurde ebenfalls dem Rettungsdienst zugeführt. Parallel zu diesen Maßnahmen wurde eine Überdruckbelüftung eingeleitet, die den Treppenraum entrauchte und rauchfrei hielt. Der Brand konnte mittels eines handgeführten Strahlrohres gelöscht werden. Die Suche nach weiteren Personen im Gebäude verlief negativ. Aus Sicherheitsgründen wurde die Energieversorgung (Gas und Strom) abgeschaltet. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Durch das Feuer und die starke Verrauchung ist die Brandwohnung unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie weitere Sonderfahrzeuge. (FR)

