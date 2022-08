Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Vermutlich unachtsam entsorgte Zigarettenkippe setzt Mülleimer in Brand

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Vermutlich eine unachtsam entsorgte und noch glimmende Zigarettenkippe hat am Montagabend einen Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Oberndorfer Straße in Brand gesetzt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Gegen 19.30 Uhr musste die Schramberger Wehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann zu dem gemeldeten Mülleimerbrand ausrücken und konnte diesen dann auch schnell löschen. Sachschaden an dem Müllbehälter entstand durch den Brand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell