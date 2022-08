POL-KN: (Rottweil) Dieb klaut Rucksack durch geöffnetes Seitenfenster

Singen (ots) - Unbekannte Täter haben versucht in die Bruderhof-Grundschule auf der Feldbergstraße einzubrechen. Im Zeitraum seit Beginn der Sommerferien bis Montagmorgen versuchten die Täter die Eingangstür der Schule aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Täter ...

mehr