POL-LIP: Detmold. Friseursalon ausgeraubt.

Lippe (ots) - Am Samstag, 20.08.2022 dringen in den frühen Abendstunden unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kurpark" ein. Es werden Uhren und Bargeld entwendet. Die Täter können unerkannt entkommen. Wer in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann diese der Polizei unter den Telefonnummern 05232 95950 oder 05231 6090 mitteilen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

