POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 19.08.2022 touchiert ein 45-jähriger Pkw-Fahrer gegen 23:10 Uhr in der Sennestraße beim Ausparken einen parkenden Pkw. Am geparkten Fahrzeug entsteht leichter Sachschaden. Der 45-jährige Unfallverursacher ist merklich alkoholisiert; ihm wird eine Blutprobe entnommen.

