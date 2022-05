Polizei Dortmund

POL-DO: Raub mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0513

Am Donnerstag (5. Mai) kam es gegen Mitternacht in Dortmund Hörde zu einem Raub auf einen Kiosk. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute.

Mitten in der Nacht betrat ein unbekannter Mann den Kiosk am Schildplatz 4 in Dortmund. Er zog ein großes Messer und bedrohte die 47-jährige Dortmunderin, welche an der Kasse stand. Als der Täter kurzzeitig abgelenkt war, griff die Angestellte beherzt zu einer Holzlatte und warf diese in Richtung des Täters. Er ergriff daraufhin die Flucht.

Die 47-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Täter ging leer aus.

Der Täter wird beschrieben als ungefähr 170 cm groß und ungefähr 16 Jahre. Bei der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise zur Tat machen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache unter 02311327441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell