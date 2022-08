Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Zusammenstoß zwischen Auto und Traktor auf einem Feldweg

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagvormittag zwischen einem Traktor und einem Ford C-Max auf einem Feldweg nahe Dunningen ereignet hat. Gegen 09.20 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit einem Traktor der Marke John Deer auf einem Feldweg in Richtung der Landesstraße 422. Im Bereich einer unübersichtlichen und mit Hecken bewachsenen Kurve kam dem Mann ein 67-jähriger Autofahrer mit einem Ford C-Max entgegen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Traktor annähernd unbeschädigt blieb, entstand am Ford rund 5.000 Euro Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

