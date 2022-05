Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau, Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag, gegen 18:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw VW Passat auf der Birkenauer Talstraße in Fahrtrichtung Birkenau. Auf Höhe der Stadthalle ordnete sich der Fahrer links in Richtung Parkplatz "Stadthalle" ein.

Ein entgegenkommender bislang unbekannter Pkw-Fahrer hielt an, um dem Passat-Fahrer ein Einfahren den Parkplatz zu ermöglichen.

Während des Abbiegevorgangs, fuhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer, der ebenfalls aus Richtung Birkenau kam, rechts an dem wartenden Pkw vorbei und stieß mit dem Linksabbieger zusammen.

Der Fahrer des wartenden Pkw ist nach dem Unfall weitergefahren ohne seine Personaldaten anzugeben. Die Polizei bittet, dass er sich mit der Polizei in Verbindung setzt.

Der Passat wurde vorne rechts und der Ford vorne links beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Die 57-jährige Beifahrerin des Passats wurde leicht verletzt und wollte selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Im Zusammenhang mit dem Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrrichtungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201.10030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell