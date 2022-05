Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Täter bei Autoaufbruch beobachtet - Weitere Zeugen gesucht!

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Anwohner der Carl-Benz-Straße auf Geräusche vor seinem Haus aufmerksam, worauf er gegen 4.30 Uhr aus dem Fenster schaute. Dabei beobachtete er zwei Männer, die sich gerade an seinem Pkw zu schaffen machten. Einer der Unbekannten saß dabei auf dem Fahrersitz des aufgebrochenen BMW. Als die beiden den Zeugen bemerkten, ergriffen diese sofort die Flucht und fuhren anschließend mit einem weißen Kleinwagen in Richtung Birkenallee. Trotz der sofortigen Alarmierung des Polizeireviers Hockenheim und der eingeleiteten Fahndung gelang den Tätern die Flucht.

Offenbar hatten die beiden Täter es auf die fest eingebaute Elektronik des BMW abgesehen. Dafür schnitten sie ein Loch in die Tür des PKW um diesen zu entriegeln und anschließend den Tacho auszubauen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können. Diese werden gebeten sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell