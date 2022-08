PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Leitpfosten auf die Straße geworfen, 3 Mal Unfallflucht , Rucksack aus Auto gestohlen, Körperverletzung in Diskothek, Einbruchdiebstahl in Pkw

Limburg (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeit: Samstag, 06.08.2022, 24.00 Uhr

Ort: Gemarkung Limburg, K 472, Richtung Dietkirchen, Kilometer 1,5

Unbekannte Täter traten 6 Leitposten aus der Verankerung und ließen sie auf der Straße liegen. Zudem wurde das Rohr eines Straßenschildes beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht am Parkbad in Limburg

Zeit: Samstag, 06.08.2022, 09.10 Uhr - 11.30 Uhr Ort: Limburg, Schleusenweg 14

Eine 66 - jährige Fahrzeugführerin aus Gückingen hatte ihren Pkw für die Dauer ihres Schwimmbadbesuchs auf einer gekennzeichneten Parkfläche im Schleusenweg abgestellt. Als sie nach dem Schwimmbadbesuch wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass eine Delle in der Fahrertür vorhanden war. Zudem war die Fahrertür verzogen und der linke Außenspiegel gesplittert. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 2500.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Zeit: Sonntag, 07.08.2022, 00.04 - 01.30 Uhr Ort: Limburg, Sackgasse

Ein 54 - jähriger Besitzer eines roten Opel Astra hatte seinen Pkw in der Sackgasse geparkt. Als er nach seinem Aufenthalt in der Stadt wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sein Rucksack samt Inhalt aus dem Auto entwendet wurde. Darin hatten sich Wertgegenstände für ca. 800.- EUR befunden. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde konnte bisher nicht festgestellt werden.

Verkehrsunfallflucht in Hangenmeilingen

Zeit: Samstag, 06.08.2022, 19.20 Uhr

Ort: Elbtal - Hangenmeilingen, Zum Sportplatz 2

Ein 59 - jähriger Halter eines geparkten grauen VW Golf hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt. Ein dunkler Mercedes Kombi, mit einer Frau als Fahrerin, streifte dann den Spiegel des geparkten Pkw. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von 200.- EUR. Die Frau entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde durch einen Anwohner beobachtet. Die Ermittlungen der Polizei zu der geflüchteten Pkw - Führerin dauern an. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in einer Diskothek in Limburg - Staffel

Zeit: Sonntag, 07.08.2022, ca. 06.00 Uhr Ort: Limburg - Staffel, Elzer Straße 2 - 4 Ein 38 - jähriger aus Limburg hatte unter Alkoholeinwirkung offenbar Streit gesucht. Nach Zeugenangaben verhielt er sich in der Diskothek sehr aggressiv und erhielt durch das Sicherheitspersonal auch Hausverbot. Zuvor muss er durch einen nicht bekannten Gast ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Einbruchdiebstahl aus PKW

Tatort: 35781 Weilburg, Waldparkplatz "Pfannenstiel" an der B456 Tatzeit: Samstag, 06.08.2022 zw. 14:00 und 18:00 Uhr

Im Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines PWK eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden das Autoradio sowie ein Rucksack entwendet.

Täterhinweise an die Polizeistation Weilburg 06471-93860.

Verkehrsunfallflucht L 3022

Tatort: L3020 "Runkeler Straße" Tatzeit: 06.08.2022, 11:30 Uhr

Der Geschädigte befuhr die L3020 aus Weilburg kommend in Richtung Hasselbach, als ihm in einer Kurve ein Fahrzeug teilweise auf seiner Spur entgegenkam. Der Geschädigte konnte nicht ausweichen, so dass die beiden PKW sich touchierten. Der Unfallverursacher, vermutlich ein weißer Ford Fiesta, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell