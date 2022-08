POL-LM: +++Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Fensterscheiben an Schule beschädigt, Limburg, Gartenstraße, Sonntag, 31.07.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 01.08.2022, 20:00 Uhr (wie) Am Wochenanfang wurden an einer Schule in Limburg mehrere Fensterscheiben beschädigt. Der ...

mehr