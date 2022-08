Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - An den Unfallfolgen verstarb ein Elektro Skateboarder am Montag.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5307709) ereignete sich der Unfall am vergangenen Freitag zwischen Feldstetten und Ennabeuren. Der 56-Jährige verstarb am Montag im Laufe des Nachmittags an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.

