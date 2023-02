Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/Rastanlage Hohenlohe: Viele Verstöße bei Großkontrolle der Polizei

Am Dienstag, den 31.01.2023, von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, führte der Verkehrsdienst Weinsberg in Zusammenarbeit mit weiteren Kräften auf der Autobahn 6, Tank- und Rastanlage Hohenlohe, Fahrtrichtung Mannheim eine Verkehrskontrolle mit Zielrichtung gewerblicher Güter- und Personenverkehr durch. Bei der Kontrolle waren neben Kräften des Verkehrsdienst Weinsberg und des Polizeipräsidium Einsatz auch Kräfte des Hauptzollamts Heilbronn eingebunden. In der Kontrollzeit wurden 32 Fahrzeuge und 40 Personen kontrolliert und mehrere Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt. So ahndeten die Beamten unter Anderem: Einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, Acht Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, Sechs Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung, Sieben Mal wurden Fahrzeuge um bis zu 20 % überladen, Einmal Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmittel, sowie Besitz von Betäubungsmittel. Dazu kam noch einmal der Verdacht der illegalen Arbeitsaufnahme und einmal eine Zollvollstreckung. Insgesamt wurden über 4.000 Euro als Sicherheitsleistungen einbehalten. Bei der Kontrolle wurden 23 Anzeigen gegen die entsprechenden Fahrzeugführer, bzw. verantwortliche Personen gefertigt. Acht Fahrern musste die Weiterfahrt bis zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit, bzw. eines ordnungsgemäßen Fahrzeugzustands untersagt werden.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, auch im Hinblick auf die Unfallhäufigkeit werden weiterhin Kontrollen mit der Zielrichtung gewerblicher Güter- und Personenverkehr durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell