Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro wurde am Montagnachmittag in Heilbronn gestohlen. Eine bisher unbekannte Person entwendete das mit einem Schloss an einem Fahrradständer vor einer Turnhalle in der Karlstraße gesicherte Fahrrad zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Cube", Typ Cross Hybrid Pro 500 Allroad. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Leingarten-Großgartach: Unterstand an Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Mittwoch, 25. Januar, auf Donnerstag, 26. Januar, den Unterstand an einer Bahnhaltestelle in Leingarten-Großgartach. Der oder die Unbekannte schlug zwei Glasscheiben des Wetterschutzes ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630, zu melden.

Bad Friedrichshall: Unfall mit einer verletzten Person

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend auf der Kreisstraße 2000 bei Bad Friedrichshall. Eine 41-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Toyota von Neckarsulm in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin die Heilbronner Straße von Bad Friedrichshall kommend und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 2000 nach links abbiegen. Hierbei übersah die junge Frau vermutlich den vorfahrtsberechtigten Toyota und die Pkw kollidierten. Die Fahrerin des Audis zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Oedheim: Audi beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem gelben Fahrzeug zu Wochenbeginn in Oedheim. Ein 34-Jähriger hatte seinen Audi am Montag, gegen 13 Uhr, in der Hauptstraße abgestellt. Als er mittwochs, gegen 13 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten gelbe Antragungen an dem beschädigten Audi festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell