Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfallflucht geklärt

Dank aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallverursacherin ermittelt werden, nachdem sie zuvor nach einem Unfall geflüchtet war. Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, touchierte die 42-Jährige mit ihrem Ford Focus einen auf dem Parkplatz des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Wertheim geparkten VW Touran. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr sie mit ihrem Wagen davon. Eine Zeugin, die den Unfall beobachten konnte, gab den entsprechenden Hinweis, so dass die 42-Jährige noch am selben Tag ermittelt werden konnte. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Königheim: Wildunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am frühen Dienstagmorgen bei einem Wildunfall in Königheim. Gegen 4 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines VW Caddy in der Esselbrunner Straße unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Nachdem das Auto mit dem Wild zusammenprallte, kam der Mann mit seinem Gefährt nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Schlussendlich kippte der Wagen auf die Seite. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

