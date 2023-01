Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Alle Schachteln aus Zigarettenautomat gestohlen

Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten in der Mulfinger Hauptstraße auf. Ein Anwohner bemerkte gegen 4.30 Uhr, dass aus dem Automaten alle Schachteln entwendet wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Forchtenberg-Sindringen: Pkw mit Anhänger flüchtet von Unfallstelle

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend nach einem Unfall bei Forchtenberg flüchtete. Dieser befuhr gegen 18 Uhr mit einem Gespann aus Pkw und Anhänger die Landesstraße 1050 von Sindringen kommend in Richtung Landesstraße 1045. An der dortigen Einmündung missachtete der Unbekannte die Vorfahrt eines von links kommenden Mercedes und bog nach rechts in Richtung Ohrnberg ab. Der Daimler-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß zwischen seinem Außenspiegel und dem Anhängerheck nicht verhindern. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nachdem der Mercedes-Fahrer den anderen Unfallbeteiligten mittels hupen und aufblenden auf sich aufmerksam machte, verlangsamte dieser seine Fahrt, fuhr jedoch kurz darauf weiter und flüchtete beschleunigt in Richtung Zweiflingen-Eichach über einen Gemeindeverbindungsweg. Der Mercedes-Fahrer konnte ihn nicht mehr einholen, jedoch beschreiben, dass es sich um einen hellen Pkw-Kombi mit Pkw-Anhänger mit erhöhter, heller Bordwand handelte. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Ingelfingen: Nach Unfall am Friedhof geflüchtet

Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Sonntagnachmittag nach einem Unfall in Ingelfingen. Der Besitzer eines Mercedes parkte diesen gegen 12.30 Uhr in der Criesbacher Straße auf den öffentlichen Parkplätzen auf Höhe des Friedhofs. Als er gegen 15.45 Uhr zurückkam konnte er Schäden am rechten Heckkotflügel feststellen. Vermutlich blieb der unbekannte Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken am Mercedes hängen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Niedernhall: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss mit Messern unterwegs

Mit gleich drei Anzeigen muss ein 44-jähriger Audi-Fahrer rechnen, nachdem er in der Samstagnacht von der Polizei in Niedernhall kontrolliert wurde. Der Mann befuhr gegen 1 Uhr die Criesbacher Straße und wurde in der Austraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während des Gesprächs mit den Beamten äußerte der 44-Jährige aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. In der weiteren Kontrolle ergaben sich Verdachtsanzeichen auf eine Drogenbeeinflussung, was durch einen Urintest bestätigt wurde. Im Pkw konnten noch zwei Jagdmesser gefunden werden, die der Mann nicht führen darf. Diese wurden sichergestellt. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem 44-Jährigen das Fahren eines Kraftfahrzeugs untersagt.

Forchtenberg: Führerschein weg - 18-Jähriger zu schnell unterwegs

Mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 200 km/h war ein 18-Jähriger am Donnerstagabend bei Forchtenberg mit seinem BMW unterwegs. Der Fahranfänger befuhr gegen 17.30 Uhr die Landesstraße 1095 zwischen Niedernhall und Ohrnberg, wo er von einer Polizeistreife beobachtet wurde. Die Beamten, die mit einem Videofahrzeug unterwegs waren, sahen, wie der BMW-Lenker einem vorausfahrenden Pkw sehr dicht auffuhr und zum Überholen ansetzte. Den Überholvorgang musste er aber aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge abbrechen. Danach überholte er mehrere Fahrzeuge auf einmal und überschritt die erlaubten 100 km/h dauerhaft. Nachdem er im weiteren Verlauf bis zu 200 Stundenkilometer auf der Landesstraße fuhr, wurde er in Ohrnberg angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er seine Fahrerlaubnis seit sieben Monaten besaß und diese daher noch auf Probe hatte. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell