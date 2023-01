Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem PKW am Samstagabend Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro in Heilbronn und flüchtete im Anschluss. Ein 56-Jähriger hatte seinen Mercedes Vito in der Mauerstraße abgestellt. Gegen 19 Uhr konnte der Mann dann aus dem Fenster beobachten, wie ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Mauerstraße in Richtung Kreuzäckerstraße fuhr. Als dieser PKW den Vito des 56-Jährigen passierte, nahm der Besitzer wahr, dass sein Auto wackelte. Aus diesem Grund begab er sich nach draußen, um den Mercedes zu begutachten. Hierbei stellte er fest, dass sein Fahrzeug über die komplette linke Seite hinweg beschädigt war. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen VW gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannte Fahrzeugführer oder der unbekannten Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Fahrräder gestohlen - Wer hat was gesehen?

Zwei hochwertige Fahrräder entwendeten bisher unbekannte am Samstagnachmittag in Heilbronn. Die Besitzer hatten diese gegen 15.30 Uhr an einem Fahrradständer auf dem Schulhof eines Gymnasiums in der Karlstraße angeschlossen. Als sie gegen 17.30 Uhr den Heimweg antreten wollten, waren die beiden Räder der Marke "Cube" verschwunden. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib der zwei Fahrräder machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Untergruppenbach: Ein Verletzter bei Unfall mit Abschleppwagen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Untergruppenbach. Gegen 18 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Abschleppwagen die Landesstraße 1111. An seiner Schleppgabel befand sich zu diesem Zeitpunkt, mit der Hinterachse befestigt, eine Mercedes E-Klasse. Vermutlich aufgrund mangelnder Sicherung, geriet die Fahrzeugfront des Mercedes auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW eines 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der LKW auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß hier frontal mit dem VW Golf eines 32-Jährigen zusammen. Der Fahrer des VWs zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1111 zwischen Heilbronn und Donnbronn voll gesperrt werden.

Offenau: Mit 1,9 Promille im Straßenverkehr unterwegs

1,9 Promille zeigte der Alkoholtest eines 46-jährigen Porsche-Fahrers am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Offenau an. Der Mann war den Polizisten zuvor durch seine unsichere Fahrweise in der Jagstfelder Straße aufgefallen, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Auch bei der Kontrolle zeigte der 46-Jährie Auffälligkeiten, die auf eine Alkoholbeeinflussung hindeuteten, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nach diesem musste der Porsche-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Erlenbach: Unter Alkoholeinfluss andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Eine Golf-Fahrerin gefährdete am Freitagabend in Erlenbach durch ihre Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer. Ein Zeuge informierte gegen 19.15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Golfs bereits mehrfach gegen Bordseine fuhr und an einer Verkehrsinsel auf der Gegenfahrbahn vorbeigefahren sei. Der Gegenverkehr konnte eine Kollision lediglich durch starkes Abbremsen vermeiden. Der Golf konnte kurz darauf im Holzweg ausfindig gemacht werden. Die Fahrerin war gerade dabei ihr Fahrzeug einzuparken. Bei der darauffolgenden Kontrolle zeigte die Frau starke Ausfallerscheinungen und roch nach Alkohol. Daher musste sie die Beamten ins Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde durch die Polizisten einbehalten. Die Fahrstrecke der Frau soll von der Heilbronner Straße in Weinsberg über die Öhringer Straße, die Landesstraße 1036, die Kreisstraße 2126 und die Landesstraße 1101 bis nach Erlenbach geführt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte der Fahrweise der Frau. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

Talheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Talheim. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem VW T-Roc die Bahnhofstraße von Heilbronn kommend in Richtung Sonnenstraße. An der Kreuzung mit der Hauptstraße missachtete er, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Vorfahrt eines bereits auf der Hauptstraße fahrenden Audis eines 19-Jährigen und kollidiert mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ellhofen: Audi beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Sonntagnachmittag mit ihrem PKW einen Audi in Ellhofen und flüchtet im Anschluss. Der 24-jährige Besitzer des Audis hatte diesen gegen 16.25 Uhr in der "Kurze Straße" abgestellt. Als er kurz darauf, gegen 16.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, entgegen.

Weinsberg: Zwei Reitsättel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Pferdestall in Weinsberg. Der oder die Täter öffneten zunächst, zwischen Samstag 20.30 Uhr und Sonntag, 07.30 Uhr, mit Hilfe eines Werkzeuges mehrere Vorhängeschlösser und gelangten so in das Innere des Stalls in der Straße "Hinter dem Hirschberg". Aus einer leerstehenden Pferdebox wurden im Anschluss zwei hochwertige Reitsättel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib der beiden Sättel machen können, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell