POL-PDWO: Vollbrand eines derzeit unbewohnten Wohnhauses

Worms, Allmendgasse (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zum Vollbrand eines derzeit unbewohnten Wohnhauses in der Allmendgasse in Worms. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Worms bis in die frühen Morgenstunden gelöscht. Der Brandherd konnte im Nachgang vermutlich im Treppenraum lokalisiert werden. Jedoch ist unklar, wie es zu dem Brandausbruch kam. Glücklicherweise wurde durch den Brand keine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich, welche derzeit nicht näher beziffert werden kann. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Worms.

