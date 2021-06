Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration in der City am Freitag, 02.07.2021

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (02.07.2021) findet in der Bonner Innenstadt eine "Fridays for Future"-Demonstration statt. Der Veranstalter rechnet mit 1000 Teilnehmern, die sich ab 12:30 Uhr am Campus Poppelsdorf vor der Universitäts- und Landesbibliothek sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Friedrich-Hirzebruch-Allee - Karlrobert-Kreiten-Straße - Am Botanischen Garten - Reuterstraße (gegen die Fahrtrichtung bis zur Kreuzung Kurfürstenstraße/Jagdweg, dann Fahrbahnwechsel) - Bundeskanzlerplatz - Adenauerallee - Am Hofgarten.

Die Veranstaltung endet dort bis 16:00 Uhr. Für die Dauer des Aufzuges muss, insbesondere im Bereich der Reuterstraße und im Übergang zur BAB, mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

