Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.01.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vollsperrung nach Fahrzeugbrand Am Sonntagabend geriet gegen 19:30 Uhr ein Pkw Renault auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim vermutlich wegen eines technischen Defektes in Brand. Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn zunächst voll gesperrt. Der 39-jährige Fahrer konnte den Pkw rechtzeitig auf den Standstreifen fahren und die Insassen konnten unverletzt aussteigen. Im Rahmen der anschließenden Bergungsmaßnahmen musste weiterhin bis 21.45 Uhr zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand nach den ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

