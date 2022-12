POL-PB: Freitag, den 23.12.2022, 15:30 Uhr, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Freitagmorgen (23.12., 02.55 Uhr) befuhr eine 32-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Opel Corsa die B64 in Fahrtrichtung Bad Driburg. In Höhe der Ausfahrt Warburger Straße kam die Paderbornerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Mittelleitplanke. Anschließend lenkte sie stark in die Gegenrichtung, ...

