Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am 25. September zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde in der Straße "In den Kämpen", in Meppen ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel von unbekanntem Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931/9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

