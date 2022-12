Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Paderborn (ots)

(MH). Nach einem Raub auf der Stollbergallee in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Ein 19-Jähriger war dort am Samstag, 17. Dezember, gegen 02.10 Uhr in Richtung Rolandsweg unterwegs, als er von vier dunkel gekleideten Personen angesprochen wurde. Die Männer attackierten ihn körperlich, wodurch der 19-Jährige zu Boden fiel. Im Anschluss stahlen ihm die unbekannten Täter seine Geldbörse und ein Handy und flüchteten in Richtung Maspernplatz.

Ein Täter soll zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Er hatte eine schmächtige Figur und einen hellen Hauttyp. Dazu trug er dunkle Kleidung, eine Kapuze und Sportschuhe. Person Zwei soll etwas 1,80 bis 1,84 Meter groß und zwischen 17 und 19 Jahre alt gewesen sein. Auch sein Hauttyp wird als hell beschrieben. Er hatte eine schlanke Figur, trug ebenfalls eine Kapuze und hatte braune Haare. Seine dunkle Jacke hatte an den Schultern graue Farbakzente. Täter Drei wird als südländisch, muskulös und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sowie 18 bis 19 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Bartansatz sowie dunkle kurze Haare und eine braune Jacke an. Er trug keine Kapuze, aber eine dunkle Hose und Sportschuhe. Täter Vier trug eine Jacke mit Kapuze und soll in einem ähnlichen Alter gewesen sein, wie die zuvor genannten Personen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden. Das gilt besonders für einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er soll zum Tatzeitpunkt zu Fuß am Geschehen vorbeigegangen sein. Gekleidet war er mit einer roten Jacke und einer Jeans.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell