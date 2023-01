Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: EC-Karten aus Pkw gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 17.30 Uhr am Donnerstag drei EC-Karten aus einem BMW in Heilbronn. Der oder die Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise den schwarzen Pkw, der verschlossen in der Reutlinger Straße abgestellt wurde. Abschließend entnahmen sie die Karten aus einem, im Fahrzeug befindlichen Geldbeutel und kauften mit diesen Zigaretten an verschiedenen Automaten im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Fahrradfahrer übersehen - Mann leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Freitagmorgen, wurde ein 48-Jähriger leicht verletzt. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Renault die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Etzelstraße. Circa hundert Meter vor dem Kreisverkehr überholte er einen Fahrradfahrer, der sich auf dem Radweg befand. Am Kreisverkehr angekommen stoppte der Renault-Lenker und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei bemerkte er den Fahrrad-Lenker rechts neben sich zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem touchierte er den Zweiradfahrer, sodass dieser einige Meter weiter zu Fall kam. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

