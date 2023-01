Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Mehrere Porschereifen abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte montierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Reifen von vier Porsche in Heilbronn ab und entwendeten diese. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes eines Autohauses in der Stuttgarter Straße stellte gegen 4.45 Uhr den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zwei Polizisten bei Widerstand leicht verletzt

Nachdem ein 34-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Heilbronn in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete der Mann Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Die Polizisten hatten ihm zuvor, nach Streitigkeiten im Kaulbachweg, einen Platzverweis erteilt. Diesem wollte der stark alkoholisierte aber nicht nachkommen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Um sich dieser Maßnahme zu entziehen, schlug er mehrfach mit der Faust auf die Beamten ein und trat um sich. Auch im weiteren Verlauf widersetzte der 34-Jährige sich allen polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Polizisten. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden ein Taschenmesser, ein Einhandmesser und ein Nunchaku gefunden und beschlagnahmt.

Schwaigern: VW Bus beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem PKW am Donnerstagnachmittag einen VW Bus in Schwaigern und flüchtete anschließend. Die 37-jährige Besitzerin des Bulli hatte diesen gegen 15.45 Uhr in der Heilbronner Straße abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie den Schaden fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Leingarten: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Leingarten. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pedelec die Linksabbiegerspur auf der Eppinger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend und beabsichtigte nach links in Richtung Sportplatz abzubiegen. Dies übersah vermutlich eine aus Richtung Sportplatz kommende 40-jährige BMW-Fahrerin und bog nach links in die Kirchhausener Straße ein, ohne dem Mann die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 37-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Neuenstadt am Kocher: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Donnerstagmorgen mit einem dunklen Kombi bei Neuenstadt am Kocher einen Unfall und flüchtete im Anschluss. Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Seat den Kreisverkehr in der Daimlerstraße, als der wartepflichtige Unbekannte aus der Öhrigner Straße ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr und mit der rechten Fahrzeugseite des Seat kollidierte. Nach dem Zusammenstoß setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt auf der Öhringer Straße in Richtung Autobahnanschlussstelle fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

