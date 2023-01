POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Geringer Schaden nach Brand

Vermutlich wegen eines Heizlüfters, geriet am Donnerstag eine Saunatür in Öhringen in Brand. Der Besitzer wollte gegen 12.30 Uhr den Duschraum in seinem Keller in der Weygangstraße heizen. Hierzu stellte er einen Heizlüfter auf und lehnte diesen an die Holztür der Sauna. Hierdurch begann diese zu glimmen, wodurch sich der Rauch im gesamten Keller verteilte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Bewohner blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr Öhringen konnte der Brand gelöscht werden.

Krautheim: 11.000 Euro Sachschaden nach Kollision

Nachdem ein Pkw und ein Lkw am Donnerstagmorgen bei Krautheim zusammenstießen, entstand hoher Sachschaden. Der 46 Jahre alte Fahrer eines Renaults befuhr gegen 8.45 Uhr die Landesstraße 1025 von Krautheim kommend und wollte nach links auf die Landesstraße 513 abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Lkw die Landesstraße 1025 von Klepsau kommend. Diesen übersah der 46-Jährige wohl und begann seinen Abbiegevorgang, dies erkannte der Lkw-Lenker und wich aus. Der Renault-Lenker versuchte ebenfalls auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und die Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro und der Renault musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

