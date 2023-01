POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis Aktualisierung zur Pressemitteilung vom 25.01.2023

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Nach Angriff auf Seniorin - 14-Jähriger in Haft

Nachdem eine 78-Jährige nach einem Angriff durch einen 14-Jährigen am Montag in Bad Mergentheim verstarb, wird dem Jugendlichen Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Am Donnerstag erließ das Amtsgericht Ellwangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 14-Jährigen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Jugendliche befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

