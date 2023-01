Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Fahrzeug beim Abbiegen übersehen

Ein 63-Jähriger übersah am Dienstag in Wertheim beim Abbiegen vermutlich ein anderes Fahrzeug, woraufhin es zum Verkehrsunfall kam. Gegen 13.30 Uhr wollte der Mann mit seinem Ford C-Max vom Dertinger Weg auf die Landesstraße 617 abbiegen, dabei übersah er wahrscheinlich den von links kommenden bevorrechtigten VW Touran einer 50-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Fahrerin des VW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Ford wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musst. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

