Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Mit Baseballschläger bedroht - Unfall verursacht

Nachdem ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer einen 27-jährigen Skoda-Lenker am Dienstagabend mit einem Baseballschläger bedrohte, kam es zum Unfall. Der 55 Jahre alte Mann fuhr gegen 19 Uhr auf der Haßmersheimer Neckarstraße und bog rechts in die Mörikestraße ab. Anschließend hielt er am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Der dahinterfahrende 27-Jährige hielt ebenfalls an, als der Peugeot-Lenker wohl in bedrohender Art und Weise mit einem Baseballschläger in den Händen auf ihn zulief. Vermutlich aus Angst, fuhr der Skoda-Lenker los, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, übersah eine 28-jährige VW-Fahrerin, die gerade an den Pkws vorbeifuhr, und beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anschließend stieg der Mann mit dem Baseballschläger wieder in seinen Peugeot und entfernte sich von der Unfallstelle. Die beiden anderen Pkw-Lenker konnten das Kennzeichen erkennen und verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den 55-Jährigen Zuhause an und belehrten ihn wegen der Bedrohung sowie der Verkehrsunfallflucht. Dieser erstattete wiederum Anzeige gegen den 27-Jährigen wegen Nötigung. Die beiden Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

