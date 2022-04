Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Unfall - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 27.04.2022, ist es in Neustadt in Holstein zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein mit zwei Personen besetztes Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und beschädigte anschließend noch ein Straßenschild und einen Zaun.

Gegen 03.30 Uhr befuhren ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger mit einem braunen Mini die Waschgrabenallee in Neustadt in Holstein. Im Bereich der Einmündung "Am Hafensteig" geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baum. Anschließend drehte sich der Mini noch und schleuderte weiter. Bevor er schließlich zum Stehen kam, beschädigte er noch ein Straßenschild und den Holzzaun eines angrenzenden Grundstückes.

Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens befanden sich beide Personen außerhalb des Fahrzeuges und beschuldigten sich gegenseitig, Fahrer gewesen zu sein. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Fahrzeuginsassen bei dem Unfall nicht verletzt.

Bei beiden Personen wurde Atemalkohol festgestellt und die ersten Alkoholtests vor Ort ergaben vorläufige Werte von 1,97 Promille beim 21-Jährigen bzw. 1,71 Promille beim 20-Jährigen, bei dem sich zusätzlich noch Anhaltspunkte für den Einfluss von Betäubungsmitteln ergaben. Daher wurde bei den fraglichen Fahrern jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und beim 21-Jährigen wurde außerdem noch der Führerschein beschlagnahmt. Beim 20-Jährigen war dies nicht möglich, da er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und somit eines Führerscheines war. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Mini durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Die insgesamt entstandene Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

Das Polizeirevier Neustadt in Holstein führt nun die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04561-6150 und der Email-Adresse neustadt.pr@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell