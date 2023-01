Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Verletzter und rund 6.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Kupferzell. Der 43 Jahre alte Fahrer eines Renaults befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße 19 von Kupferzell in Richtung Schwäbisch Hall. An der Einmündung zur Landesstraße 1036 bog er nach rechts ab, um dieser im weiteren Verlauf in Richtung Hohebuch zu folgen. Der 43-Jährige bremste dabei zunächst ab, um den bevorrechtigten Verkehr aus dem Kreuzungsbereich die Vorfahrt zu gewähren. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 44-Jähriger wohl zu spät und fuhr mit seinem Audi A6 auf den Renault auf. Hierdurch erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Kupferzell: Pferde auf der Fahrbahn sorgen für Unfall

Nach einem Unfall am Dienstagabend bei Kupferzell, musste ein Pferd eingeschläfert werden, nachdem es mit einem Lkw kollidiert war. Der Fahrer eines Sattelzuges und ein Pkw-Lenker befuhren gegen 17.30 Uhr bei Dunkelheit die Kreisstraße 2364 von Beltersrot in Richtung Westernach, als auf der Hälfte der Strecke plötzlich fünf herrenlose Pferde die Fahrbahn von rechts nach links querte. Eines der Tiere wurde hierbei trotz Vollbremsung vom Lkw erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen musste das Pferd an der Unfallstelle eingeschläfert werden. Am Sattelzug entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die anderen Pferde konnten nach längerer Suche eingefangen und zum Stall zurückgebracht werden. Vermutlich waren die Tiere unbemerkt von ihrer Koppel entkommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell