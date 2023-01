Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: BMW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem PKW zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen BMW in Heilbronn und flüchtete im Anschluss. Der 26-jährige Besitzer des BMWs hatte diesen am Freitag, gegen 18 Uhr, in der Straße "Auf der Schanz" abgestellt. Als er am Samstag, gegen 10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Bad Rappenau: LKW-Lenker verursacht hohen Sachschaden und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin eines LKWs verursachte am Mittwochmorgen in Bad Rappenau Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Zwischen 5.30 Uhr und 8.15 Uhr wurde auf einem Werksgelände in der Wilhelm-Hauf-Straße der geparkte Ford Mustang eines 56-Jährigen, durch einen auf das Werksgelände einfahrenden LKW, auf den BMW eines 54-Jährigen aufgeschoben. Der Lenker oder die Lenkerin des LKWs entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Eppingen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden. Kirchhardt: Ehepaar auf offener Straße schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bereits in der Silvesternacht wurde ein Ehepaar in Kirchardt von zwei Unbekannten auf offener Straße körperlich angegangen und dabei schwer verletzt. Das 42- und 44-Jahre alte Paar reinigte gemeinsam gegen 0.30 Uhr am 01.01.2023 den Gehweg in der Heilbronner Straße, als die beiden männlichen Täter sie unvermittelt angriffen und mit einem Stock schlugen. Auch als der 44-jährige Ehemann bereits auf dem Boden lag, ließen die Männer nicht von ihm ab. Beide Opfer wurden bei dem Angriff so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Angreifer können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 30-40 Jahre alt, schlank, circa 1,75 Meter groß, Glatze, langer blonder Ziegenbart. Er trug eine dunkelrote Kapuzenjacke. Täter 2: männlich, 30-40 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare. Er trug eine graue Kapuzenjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, zu melden.

Ilsfeld: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Zweirad

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmittag in Ilsfeld. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes die Talstraße. Als der junge Mann nach links abbiegen wollte, übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende Leichtkraftrad eines 17-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden der 17-Jährige und dessen 16-jährige Sozia leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

