Moers (ots) - Eine bisher unbekannte Person versuchte am Samstag, den 19.11.2022 gegen 19:33 Uhr, auf dem Spielplatz an der Hanckwitzstraße einer 18-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Als dieser Versuch misslang, raubte er anschließend unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Handtasche von der 18-jährigen Begleiterin. Beide Frauen hielten sich zu dem Zeitpunkt auf dem Spielplatz an einer Parkbank auf. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Schlosspark. ...

