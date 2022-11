Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Handtaschenraub

Moers (ots)

Eine bisher unbekannte Person versuchte am Samstag, den 19.11.2022 gegen 19:33 Uhr, auf dem Spielplatz an der Hanckwitzstraße einer 18-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Als dieser Versuch misslang, raubte er anschließend unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Handtasche von der 18-jährigen Begleiterin. Beide Frauen hielten sich zu dem Zeitpunkt auf dem Spielplatz an einer Parkbank auf. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Schlosspark. Bei dem Täter soll es sich um einen jugendlichen Einzeltäter handeln, der wie folgt beschrieben werden kann: Circa 17-18 Jahre alt, schlanke Statur, 160-165 cm groß, dunkel gekleidet und führte eine schwarze Pistole mit. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Person geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0281-1070.

