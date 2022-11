POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Fünf Fahrräder für die Sonneck-Schule am Grotfeldsweg

Moers (ots) - Am Donnerstag Morgen stellte der Mitarbeiter der Moerser Stadtbetriebe fest, dass ein von ihm genutztes Firmenfahrzeug entwendet wurde. Er hatte das Fahrzeug zuvor auf der Straße Am Sportzentrum in Moers Rheinkamp abgestellt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen mit Werkzeug beladenen Mercedes Sprinter in weiß mit blauer Aufschrift. Das amtliche Kennzeichen lautet: WES-BB 266. Die Polizei ...

