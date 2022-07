Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Münchweier - Nägel auf der Fahrbahn verstreut, Zeugenhinweise erbeten

Ettenheim, Münchweier (ots)

Eine derzeit unbekannte Person soll am Freitag vergangener Woche auf der Verbindungsweg zwischen den Straßen "Im Bucktal" und "Weiher" mehr als 1 000 Nägel augenscheinlich händisch verstreut haben. Eine Zeugin stellte dies gegen 22 Uhr fest, sammelte alle der sogenannten Dachpappstifte ein und meldete den Fall am Montag der Polizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen festgestellt haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07822 44695-0 an die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim.

/ab

