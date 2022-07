Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Im Besitz von Betäubungsmitteln

Offenburg (ots)

Am Platz der Verfassungsfreunde konnten am Montag in den frühen Morgenstunden eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener angetroffen werden, die durch Ruhestörung auffällig wurden. Bereits bei Eintreffen der Streife gegen 1:45 Uhr konnte Cannabisgeruch wahrgenommen werden, welcher vom Joint eines jungen Mannes stammte. Bei der Durchsuchung der Handtasche einer jungen Frau konnte eine geringe Menge Cannabis sowie ein Handmesser aufgefunden werden. Nach einer Belehrung wurde der Teenager an ihre Mutter überstellt.

