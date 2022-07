Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuhbach - Ungewöhnlicher Fund im Bach

Kuhbach (ots)

Nachdem eine Zeugin am Dienstag einen brennenden Gegenstand in einem Bach entdeckte, wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr verständigt. Jedoch war es weder den Polizeibeamten, noch der hinzugezogene Feuerwehr Lahr möglich den undefinierbaren Gegenstand, in Form einer verrosteten Dose mit zwei Löchern zu identifizieren. Da besorgniserregender weißer Rauch aus den Öffnungen austrat, wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Laut aktuellem Sachstand müsste es sich demnach um eine Phosphorgranate handeln, welche umgehend sichergestellt wurde.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell