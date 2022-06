Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.06.2022 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diverse Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss:

1.

Freitag, 03.06.22, 14:20 Uhr 38229 Salzgitter-Salder, Museumstraße

Am Freitagmittag wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt: Da aus einem Fahrzeug starker Marihuanageruch zu vernehmen war, wurde der Pkw durchsucht. Hierbei konnten Substanzen aufgefunden werden, bei denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2.

Freitag, 03.06.22, 19:12 Uhr 38229 Salzgitter, Peiner Straße

Am frühen Freitagabend konnten Beamte der Polizei Salzgitter im Rahmen der Streifenfahrt einen Fahrradfahrer feststellen, der nahezu keine Kontrolle über sein Fahrverhalten hatte. Der 52-jährige Mann aus Bad Harzburg fuhr starke Schlangenlinien und drohte mehrfach, vom Radweg aus auf die vielbefahrene Peiner Straße zu geraten. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann sich offensichtlich aufgrund von Betäubungsmittel- und Medikamentenkonsum kaum auf den Beinen halten konnte und ständig das Gleichgewicht verlor. Fragen und Anweisungen der Beamten konnte er kaum und nur stark verzögert nachkommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

3.

Samstag, 04.06.22, 02:28 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Samstagmorgen ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter in der Neißestraße angehalten, nachdem dieser mit seinem Pkw mehrere Straßen in Salzgitter-Lebenstedt befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellen. Ein Alkotest erhärtete den Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer. Der Mann wurde der Dienststelle zugeführt, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab schließlich ein Wert von umgerechnet 0,78 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind unter Beteiligung eines "E-Scooters" Freitag, 03.06.22, 19:30 Uhr 38228 Salzgitter-Fredenberg, Bessemerweg

Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten E-Scooter kam es am Freitagabend in Salzgitter-Fredenberg. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Salzgitter befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg im Bessemerweg und transportierte in unzulässiger Weise einen 5-jährigen Jungen als Mitfahrer auf dem E-Scooter. Weil der 15-jährige offensichtlich die Geschwindigkeit des E-Scooters falsch einschätzte, musste er während der Fahrt abspringen. Der 5-jährige Mitfahrer stürzte deshalb mit dem E-Scooter und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert werden. Gegen den 15-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

