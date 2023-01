POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Donnerstagabend bei Lauda-Königshofen. Der Täter befuhr mit seinem Pkw gegen 19.45 Uhr die Kreisstraße 2801 von der Bundesstraße 290 kommend in Richtung Marbach. Der Lenker eines BMWs fuhr in die entgegengesetzte Richtung und die Außenspiegel der Fahrzeuge kollidierten. Hierdurch entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Unbekannte flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Großrinderfeld: In Haus eingebrochen - Schmuck entwendet

Unbekannte brachen am Donnerstag im Laufe des Tages in ein Haus in Großrinderfeld-Gerchsheim ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr Zutritt zum Gebäude im Renzenbergweg. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Durch das Aufbrechen von zwei Türen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810, beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht Zeugen, die Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen am 10. und 11. Januar 2023 in Lauda geben können. Unbekannte besprühten mehrere Gebäudewände der Gemeinschaftsschule Lauda mit schwarzer Farbe und verunreinigten außerdem die neue WC-Anlage an der Personenunterführung am Bahnhof. Außerdem wurde dort die Eingangstüre eingetreten und eine Ampel beschädigt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Ermittlungen ergaben, dass auch ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug mit Farbe besprüht und damit beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 621325 entgegen.

Creglingen: Lkw in Graben gerutscht

Weil er einem entgegenkommenden Lkw auswich, geriet der Fahrer eines Tankwagens am Donnerstagnachmittag bei Creglingen von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr gegen 15.30 Uhr die Landesstraße 1020 von Schwarzenbronn kommend in Richtung Niederstetten. Beim Ausweichen geriet er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit dem Heck in den Grünstreifen und rutschte nach rechts in den Graben. Daher musste der Lkw geborgen und aufgrund ausgelaufenem Hydrauliköl die Feuerwehr Creglingen hinzugerufen werden. Der Graben wurde durch die Straßenmeisterei erneuert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Verletzt wurde niemand.

