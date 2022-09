Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber bedroht Kiosk-Betreiber und flieht mit Bargeld - Polizei sucht Tatverdächtigen

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag, 27.09.22, auf Mittwoch, 28.09.22, einen Kiosk-Betreiber an der Helenenstraße überfallen. Kurz vor Mitternacht betrat der Räuber den Kiosk und bedrohte den 19-Jährigen Kiosk-Betreiber mit einem Messer. Dieser öffnete daraufhin wie gefordert die Kasse. Der Unbekannte floh mit der Beute aus der Kasse in Richtung des Parkplatzes eines nahegelegenen Supermarktes. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos. Der Räuber ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Er sprach den Kiosk-Betreiber auf Türkisch an. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen zu melden./bw

