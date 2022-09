Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann im Hausflur überfallen, in PKW gezerrt und kurze Zeit später wieder freigelassen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Ostviertel: Vergangenen Freitagabend (23. September, gegen 18 Uhr) wurde ein 30-jähriger Essener im Hausflur seiner Wohnanschrift an der Schürenbergstraße überfallen, in ein Auto gezerrt und anschließend am Baumschulenweg in Ratingen wieder freigelassen - die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der 30-Jährige hielt sich gerade im Hausflur auf, als zwei Unbekannte (auffällig breitschultrig) plötzlich auf ihn zukamen. Sie gaben sich als Beamte des LKA aus, würgten und schlugen den 30-Jährigen, fesselten ihn dann und zerrten ihn auf die Straße, wo ein weiterer Mittäter vor einem Mercedes SUV wartete. In diesen wurde der 30-Jährige geschoben. Anschließend wurde ihm ein Beutel über den Kopf gezogen. Nachdem die Unbekannten dem Essener Schlüssel und sein Mobiltelefon abgenommen hatten, ließen sie ihn gegen 18:40 Uhr in Ratingen am Baumschulenweg wieder frei und stießen ihn eine Böschung herunter.

An der Kölner Straße traf der 30-Jährige auf zwei Spaziergänger (w24/m24), die er darum bat, die Polizei zu rufen. Die Zeugen konnten noch beobachten, wie sich der besagte PKW, vermutlich ein blauer/silberner Mercedes GLK, mit quietschenden Reifen in Richtung A52 entfernte.

Die drei Unbekannten werden als auffällig breitschultrig und kräftig (Bodybilder) beschrieben. Sie sollen hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben. Einer der Männer soll eine Glatze und ein auffälliges Tattoo über dem linken Halsbereich haben. Die beiden anderen sollen Sturmhauben oder ähnliches getragen haben.

Das KK 13 sucht nun Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden./SyC

