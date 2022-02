Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Im Kampf gegen Ablenkung und die Folgen

Die Polizei zeigte am Montag zahlreiche Fahrende in der Region an.

Ulm (ots)

(BC) Das Polizeirevier Biberach kontrollierte von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in der Waldseer Straße den Verkehr. Dabei stellten die Beamten sieben Verstöße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest. Diese betrafen vier Männer im Alter von 37 bis 57 und drei Frauen im Alter von 39 bis 49. Außerdem waren insgesamt fünf Insassen nicht angegurtet. Die Polizei klärte alle Fahrenden über die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr auf. Gegen sie werden Anzeigen vorgelegt.

(GP) Kurz vor 6 Uhr fuhr die Polizei einem 41-Jährigen und seinem BMW in der Überkinger Straße in Geislingen hinterher. Obwohl die Ampel an der Neuwiesenstraße bereits drei Sekunden Rot zeigte, missachtete er dieses. Ebenfalls in Geislingen kontrollierte die Polizei von 10 Uhr bis 11.15 Uhr in der Eberhardstraße den Verkehr. Sieben Fahrende benutzten in dieser Zeit ihr Handy, obwohl dies am Steuer nicht erlaubt ist. Davon waren sechs Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren betroffen. Auch eine 24-Jährige erhielt eine Anzeige. Sie hatte während der Fahrt mit ihrem Skoda auf dem Handy getippt. Die Polizei führte Gespräche über Sicherheit im Straßenverkehr mit den Betroffenen und informierte sie, wie gefährlich Ablenkung während der Fahrt ist. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Binnen einer halben Stunde erwischte die Polizei in Eislingen fünf Handynutzer. In der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr waren drei Männer im Alter von 18 bis 43 und zwei Frauen zwischen 31 und 51 Jahren kontrolliert worden. Sie alle hatten während der Fahrt in der Salacher Straße ein Mobiltelefon genutzt. Die Polizei Eislingen klärte sie über die potentiellen Folgen ihres Verhaltens auf und zeigte die Fahrenden an. Sie alle erwartet ein Bußgeld.

Kurz vor 11 Uhr benutzte ein 33-Jähriger in der Jebenhäuser Straße in Göppingen ein Mobiltelefon. Außerdem hatte er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt, als er seinen VW steuerte.

Kurz nach 12 Uhr erkannte die Polizei wie eine 69-Jährige in Rechberghausen ein Mobiltelefon in der Hand hielt, während sie gleichzeitig ihren VW durch die Bahnhofstraße lenkte.

(HDH) Bereits kurz vor 7.30 Uhr missachtete eine 46-jährige Fahrerin in Giengen/Brenz das Rotlicht der Ampel in der Heidenheimer Straße.

Auch um 20.40 Uhr kam es zu einem Verstoß in Zusammenhang mit dem Rotlicht einer Ampel in Heidenheim. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem VW in die Kreuzung Theodor-Heuss- und Bahnhofstraße ein, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. Die Polizei beobachtete dies und kontrollierte die Frau.

(UL) In Langenau tippte gegen 8.30 Uhr ein 23-Jähriger während der Fahrt mit seinem Toyota auf seinem Handy.

Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr hielt die Polizei in Ehingen vier Fahrzeuge an. Die Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren benutzten ihr Handy während der Fahrt und waren dabei abgelenkt. Die Beamten erklärten den Fahrenden die Gefahren der Ablenkung während sie ein Auto steuern. Die Männer sehen Anzeigen entgegen.

Gegen 15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger in der Neue Straße in Ulm. In seiner Hand hielt er ein Smartphone. Bei der Kontrolle gab der BMW-Fahrer an, dass er nur kurz darauf geschaut habe. Die Polizei führte auch mit ihm ein belehrendes Gespräch über Ablenkung im Verkehr.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Quellen der Ablenkung, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können. Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt, muss wegen der Gefahren mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter "Blindfahrt".

Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sich nicht ablenken lassen und nicht nur die Ablenkung durch das Smartphone ist gefährlich. Auch das Aufheben von Dingen während der Autofahrt und ähnliches sollte ebenso vermieden werden oder die gedankliche Abwesenheit bei Stress oder nach einem Streit.

Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Ablenkung:

- Lassen Sie die Augen auf der Straße und die Gedanken beim Verkehrsgeschehen. - Sichern Sie Gegenstände vor der Fahrt, damit sie nicht vom Sitz rutschen. - Streitgespräche gehören nicht ins Auto.

Tipp an die Beifahrer:

- Mund aufmachen! Sagen Sie dem Fahrer Ihre Bedenken wenn er telefoniert oder mit dem Kopf woanders ist und appellieren Sie an seine Verantwortung. Wer schweigt gefährdet nicht nur sich selbst und den Fahrer, sondern auch Dritte.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter

